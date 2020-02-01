Апелляционный уголовный суд отклонил апелляцию прокуратуры на освобождение Размика Абрамяна - директора Республиканского института перинатологии, акушерства, гинекологии и репродуктивного здоровья, обвиняемого по делу о незаконном усыновлении детей.

Информацию в беседе с «Арменпресс» подтвердил адвокат Абрамяна Ованес Кочарян.

Размик Абрамян останется на свободе. “Сегодня суд отклонил апелляцию прокуратуры”, - отметил Кочарян.

Размик Абрамян обвиняется по пункту 2 части 2 статьи 167 (незаконное разлучение ребенка с родителями или подмена ребенка) и пункту 3 статьи 200 (коммерческая взятка).