Премьер-министр Армении не нарушил презумпцию невиновности Грайра Товмасяна: Бадасян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не нарушил презумпцию невиновности председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна.

Как сообщает «Арменпресс», об этом 1 февраля в беседе с журналистами сказал министр юстиции Рустам Бадасян, отвечая на вопрос журналиста о том, не нарушил ли Пашинян презумпцию невиновности Товмасяна в своем выступлении на пресс-конференции 23 января в Капане, о чем говорил и адвокат Товмасян. Бадасян ответил:

“Нет, я следил за выступлением премьер-министра в Капане, он сослался на обвинение, а затем на содержание обвинения”.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции 25 января в Капане сообщил, что Конституционный суд был оккупирован Грайром Товмасяном и группой лиц, а 27 января в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook сообщил, что неоспоримым фактом является то, что Грайр Товмасян был избран председателем КС в Национальном собрании посредством фальсификаций.

Председатель КС РА по нескольким уголовным делам проходит в качестве обвиняемого. Вокруг Конституционного суда сложилась напряженная ситуация, для решения которой в Армении был принят Закон о внедрении ранней пенсионной системы судей Конституционного суда. Этим предусматривалось, в случае если судьи Конституционного суда, в том числе и председатель Грайр Товмасян, подадут в отставку до 31 января 2020 года, то до истечения срока их полномочий они будут получать пенсию в размере их зарплаты. Однако никто из судей КС до сих пор не подал в отставку.