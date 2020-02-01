Рустам Бадасян представил особенности создаваемого Антикоррупционного комитета

В создаваемом Антикоррупционном комитете будут совмещены следственные и оперативно-розыскные функции. Это будет способствовать повышению эффективности расследования коррупционных преступлений. Как сообщает «Арменпресс», 1 февраля в Армении создается Антикоррупционный комитет. Об этом в ходе общественного обсуждения “Проблемы формирования структуры” сказал министр юстиции Рустам Бадасян, представляя особенности и различия от других следственных органов Антикоррупционного комитета.

По словам министра, лучшим решением будет внедрение на каком-то этапе института детективов, чтобы один человек осуществлял и следственные и оперативно-розыскные функции, а для некоторых более узких профессиональных функций - привлечение экспертов и специалистов, обладающих специальными знаниями.

“Мы делаем первый шаг к тому, чтобы правоохранительные органы имели и следственные, и оперативно-розыскные функции. Это будет способствовать эффективности расследования преступлений, и это мнение разделяем не только мы, но и почти все международные партнеры”, - подчеркнул Бадасян.

Министр отметил, что вторым компонентом будет процедура отбора кадров по конкурсному порядку. В антикоррупционный орган может быть внедрен и новый инструмент - институт провокации коррупционной сделки.

“Впервые в Армении мы проводим работы по внедрению института провокации коррупционной сделки. Это означает что может быть внедрен инструмент не для возбуждения уголовного дела, а для проверки этики сотрудников антикоррупционного органа, то есть делается предложение коррупционного характера и в результате этого предложения, если возникнут коррупционные риски, может быть обсужден вопрос о дисциплинарной ответственности этого сотрудника, об увольнении из антикоррупционного комитета”,- отметил Бадасян.

По словам министра, наличие политической воли - необходимая предпосылка в борьбе с коррупцией, но, естественно, правительство Армении неоднократно подчеркивало, что только этого недостаточно для борьбы с коррупцией.

“Нужно иметь такие государственные структуры, которые способны, независимо от переоценки политических сил, эффективно бороться с коррупцией, иметь специализированных сотрудников, и в этих структурах должны быть люди, не политизированные, а обладающие профессиональными знаниями.

Вообще, в программе Антикоррупционной стратегии на 2019 - 2022 годы и вытекающих из этого действий мы отметили, что нашей целью является создание антикоррупционной институциональной системы. В соответствии с этим, первым органом является Комиссия по предотвращению коррупции, которая уже сформирована и сейчас начинает шаги в рамках полномочий, отведенных ей в направлении предотвращения коррупции.

Вторым правоохранительным органом, расследующим преступления коррупционного характера, является именно Антикоррупционный комитет.

Третьим - специальное подразделение Генеральной прокуратуры, осуществляющее контроль за законностью расследования коррупционных преступлений”, - заключил министр.

Министерство юстиции представило на общественное обсуждение проект закона о создании Антикоррупционного комитета.