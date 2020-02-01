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За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 200 раз

За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 200 раз

В период с 26 января по 1 февраля на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана противник около 200 раз нарушил режим прекращения огня, произведя из разнокалиберного стрелкового оружия свыше 1150 выстрелов по армянским боевым постам.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МО Республики Арцах, передовые подразделения АО держат ситуацию на передовой под полным контролем и продолжают предпринимать необходимые шаги для организации надежной защиты своих боевых позиций.




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БелТА

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