Армянский народ строит свое будущее: премьер-министр РА о статье “Форбс” об Армении

Мир верит в будущее Армении и армянского народа, потому что армянский народ строит свое будущее. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, коснувшись статьи “Добро пожаловать на следующий технологический перекресток мира”.

“Армения долгие годы прилагала усилия для развития своей высокотехнологичной сферы, но реальное развитие в этом направлении началось только после революции 2018 года. Маленькая, незаметная страна, спрятанная в глубинах карты мира, неожиданно воспряла надеждой на будущее, которое представляется необычайно ярким”. Всемирно известный “Форбс” пишет об Армении. Статья под названием “Добро пожаловать на следующий технологический перекресток мира” вышла в свет 31 января 2020 года. Мир верит в будущее Армении и армянского народа, потому что армянский народ строит свое будущее”, - отметил премьер-министр Армении.

В статье автор отмечает, что Армения, с частичными закрытыми границами, богата своим человеческим капиталом, и она с большим размахом начала использовать свой потенциал в технологической сфере. “У нас малые ресурсы и высокие технологии. Основные направления экономики Армении - преодолеть блокаду и представить миру наш образовательный бренд”, - сказал министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.

Автор отмечает, что технологическая сфера является одним из самых больших инвестиционных направлений Армении и такие ведущие компаниями мира, как “Intel", “Microsoft”, “Google”, “IBM”, “Synopsys” и “Cisco” представлены в ней.

В статье затрагиваются и стартап-компании Армении, государственная политика и программы в сфере технологического образования. В частности, представлена образовательная программа инженерных лабораторий “Армат”. Она начала процесс экспорта армянской модели технологического образования по всему миру. В инженерных лабораториях “Армат” дети 10 - 18 лет посредством интерактивных внеклассных курсов, интересных конкурсов, инновационных лагерей знакомятся с наукой, технологией, инженерией и математикой.