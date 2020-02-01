Милен Каранян: ребенок с самым большим голосовым диапазоном

12-летняя Милен Каранян, родившаяся в Гюмри, продолжает своим голосом и репертуаром удивлять представителей и слушателей российского шоу-бизнеса.

Милен Каранян, поет в разных жанрах, в ближайшее время она собирается принять участие в программе “Битва талантов”, выступить с концертами в Москве и в Армении.

Как сообщает «Арменпресс», Милен родилась в Гюмри, с 9 лет живет в Москве. Ее мать, Асмик -музыкант, отец, Армен - скульптор и дизайнер.

“Впервые Милен запела в 6 лет. Она не посещала музыкальную школу, всему училась самостоятельно. Владеет почти всеми правилами музыкальной грамотности”, - сказала в беседе с Арменпресс мать Милен Асмик Каранян. 11 декабря 2019 года, по оценкам международного жюри и экспертов, Милен как ребенок с самым большим голосовым диапазоном, стала рекордсменкой России и мира, побив предыдущий рекорд и попав в российскую книгу рекордов. Вместе с более чем 50 мировыми хитами на разных языках и в разных жанрах Милен исполняет и армянские песни.

Арменуи Мхоян