На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

По состоянию на 10:20 1 февраля на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Как сообщили «Арменпресс» в МЧС Армении, перевал Варденяц и серпантин Дилижана - закрыты для грузовых автомобилей, для легковых - труднопроходимы. Участок Маисян-Ашоцк автодороги М-1 закрыт для всех видов автомобилей. Автодорога Сотк-Карвачар проходима лишь для грузовых автомобилей, на колесах которых имеются цепи противоскольжения (метель, туман и гололед). Труднопроходимы автодороги Ланджик-Мастара и Гюмри-Армавир. На автодорогах Арагац-Артик и Маралик-Ланджик местами гололед. В Ереване, на участке Сараван-Зангер - туман и метель, на перевале Варденяц, в Араратской, Ширакской, Лорийской и Котайкской областях, в Севане, Мартуни Гегаркуникской области, Капане, Горисе, Сисиане, Каджаране Сюникской области, Аштараке, Апаране, Талине, Арагаце Арагацотнской области, в Ехегнадзоре Вайоц Дзорской области и Дилижане Тавушской области идет снег.

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта. Из Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ также сообщают, что на российской стороне скопилось 100 грузовых и 20 легковых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.