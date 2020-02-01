Землетрясение в Азербайджане: толчки ощущались и в Тавушской области

1-го февраля в 07:58 по местному времени (в 03:58 по Гринвичу) сейсмологической сетью Службы сейсмической защиты МЧС РА было зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 41.060 северной широты и 45.400 восточной долготы в 5 км к юго-востоку от города Казах Азербайджана, с глубиной очага 10 км, магнитудой 2.5.

Сила подземного толчка в эпицентре составила 3 балла.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС Армении, землетрясение ощущалось в городе Берд Тавушской области и в селе Паравакар.