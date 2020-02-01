Европейские индексы - 31-01-20

МОСКВА, 1 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 31 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.33% и составил 12981.97 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.11% и составил 5806.34 пункта, британский FTSE снизился на 1.30% и составил 7286.01 пункта, а российский RTSI снизился на 1.78% и составил 1517.07 пункта.