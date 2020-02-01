Европейские индексы - 31-01-20
МОСКВА, 1 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 31 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.33% и составил 12981.97 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.11% и составил 5806.34 пункта, британский FTSE снизился на 1.30% и составил 7286.01 пункта, а российский RTSI снизился на 1.78% и составил 1517.07 пункта.
- 10:54 Землетрясение в Азербайджане: толчки ощущались и в Тавушской области
- 10:51 Показатель экономической активности Армении 2019 года - самый высокий с 2011-го
- 10:49 Европейские индексы - 31-01-20
- 10:48 Американские индексы снизились - 31-01-20
- 10:46 Цены на цветные металлы - 31-01-20
- 10:45 Цены на драгоценные металлы - 31-01-20
- 10:44 Цены на нефть снизились - 31-01-20
- 10:38 Газета “Айастани Анрапетутюн”: “…чтобы представить мыслящий и чувствующий дух армянина”
- 31.01-22:07 Рубинян разделяет мнение содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ по Армении
- 31.01-22:04 Министр юстиции Армении приветствует реакцию содокладчиков ПАСЕ по ситуации вокруг КС
- 31.01-21:54 Власти Армении действовали в соответствии с правовыми процедурами по вопросу КС: ПАСЕ
- 31.01-21:14 Начальник Генштаба ВС Армении посетил компанию UAVLAB по производству БПЛА
- 31.01-20:19 Решение о мере пресечения в отношении Размика Абрамяна будет озвучено 1 февраля
- 31.01-19:37 ССС отклонила заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Армана Бабаджаняна
- 31.01-19:30 Запланированное на 6 февраля внеочередное заседание НС Армении не состоится
- 31.01-19:07 Руководитель административного района Нубарашен Телман Тадевосян подал в отставку
- 31.01-18:27 Левон Аронян сохранил свои позиции в десятке лучших шахматистов ФИДЕ
- 31.01-18:20 Президент Саркисян высоко оценил гуманитарные программы немецкого Красного Креста в Армении
- 31.01-18:14 Премьер-министр Армении в Алма-Ате провел встречу с премьер-министром Молдовы
- 31.01-17:58 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 31-01-20
- 31.01-17:56 Азиатские индексы - 31-01-20
- 31.01-17:52 Россия с 1 февраля приостановит авиасообщение с Китаем
- 31.01-17:41 В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
- 31.01-17:06 В Ачапняке не будет нового рудника: мэр Еревана отклонил заявку
- 31.01-17:02 В России выявили двух первых больных коронавирусом
15:50, 25.01.2020
Просмотрели 1663 раз Кандидат в президенты Арцаха Араик Арутюнян откликнулся на призыв Никола Пашиняна
11:46, 30.01.2020
Просмотрели 1225 раз Франция - один из гарантов мирных переговоров по урегулированию карабахского конфликта: Макрон
17:03, 25.01.2020
Просмотрели 1185 раз Ответственными за мир в регионе Пашинян считает глав Азербайджана, Армении и Арцаха
17:31, 26.01.2020
Просмотрели 1141 раз МИД Армении выразил Турции соболезнование в связи с разрушительным землетрясением
15:24, 25.01.2020
Просмотрели 1063 раз Пашинян не прогнозирует досрочных парламентских выборов в Армении