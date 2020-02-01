Показатель экономической активности Армении 2019 года - самый высокий с 2011-го

Показатель экономической активности Армении в 2019 году составил 7,8%. Это самый высокий показатель, начиная с 2011 года. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал министр экономики Армении Тигран Хачатрян, косаясь итогов прошедшего года.

“Радует, что на экономическую активность в этом году повлиял рост промышленности: рост объема промышленной продукции составил 9%, и что особенно важно, обрабатывающая промышленность регистрирует прогрессивный рост, эти показатели скоро будут обобщены”, - сказал министр.

По словам Хачатряна, этот рост обусловлен значительным количеством экспорта. Экспорт коньяка в этом году превысил 26%, впечатляет также и показатель роста экспорта вин, из которых рост экспорта фруктовых вин составил 75%, на 26% выросли виноградные вина. Одним из новых развивающихся направлений является экспорт шоколада, рост которого составляет 14,2%.

“Строительство выросло беспрецедентно – на 4.6%, услуги выросли на 15%. В течение всего года у нас был динамичный рост туризма, если по данным 9 месяцев туризм вырос на 14,4% , то годовые предварительные данные показывают, что рост составит 15%. Мы также видимм, и существенный рост в сфере общественного питания и проживания - 27%, что означает, что въездной туризм создал хорошие условия для малого и среднего бизнеса”, - отметил министр, добавив, что пока не подведен итог роста ВВП, однако, по их оценкам, он превзойдет наши последние прогнозы, то есть экономический рост в 2019 году будет в пределах 8%.

На вопрос, “Какие прогнозы ожидаются в текущем году?”, министр ответил: “Пока воздержусь от прогнозов, взамен повторю, что наше правительство обязуется в рамках своей экономической политики сделать все возможное, чтобы и в 2020 году зафиксировать результаты, созвучные положительному результату прошлого года, продолжая обеспечивать предсказуемую, стабильную и равную среду для всех участников экономической жизни. Проблемы, которые были выявлены, но не разрешены полностью в прошлом году, в этом году мы будем держать их в центре нашего внимания и последовательно находить для каждой соответствующее решение”.