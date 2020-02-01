Цены на драгоценные металлы - 31-01-20

НЬЮ-ЙОРК, 1 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Нью-Йоркской бирже NYMEХ в результате торгов за 31 января были установлены следующие цены на драгоценные металлы.

Как передает «Арменпресс», фьючерсная цена на золото выросла на 1.07% и составила 1593.40 долларов США, фьючерсная цена на серебро выросла на 1.18% и составила 18.03 долларов США, фьючерсная цена на платину снизилась на 2.19% и составила 962.30 долларов США.

Единица измерения – троянская унция (31.1 грамма).

Нью-Йоркская биржа NYMEХ-(New York Merchantile Exchange) – американская фьючерсная биржа, на которой в данный момент торги идут по 2 направлениям:по нефти, газу, платине, палладиуму, этанолу, углю, электроэнергии и выбросам двуокиси углерода, и по индексам COMEX- по золоту, серебру, меди, алюминию.