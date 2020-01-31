Член фракции Национального Собрания Республики Армения «Мой шаг», председатель Постоянной комиссии НС по международным отношениям Рубен Рубинян разделяет мнение содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ по Армении. Как сообщает Арменпресс, Рубинян написал об этом на своей странице в Facebook:

«Содокладчики обеспокоены напряженностью между Конституционным судом и аппаратом премьер-министра.

Я полностью разделяю это мнение. Недопустимо, когда председатель Конституционного суда становится политическим, повторяю, политическим, а не юридическим, оппонентом правительства, занимаясь политической деятельности и вызывая напряженность в отношениях между двумя институтами», - написал Рубинян.

Рубинян также разделяет позицию содокладчиков о том, что Конституционный суд должен быть свободен от всех видов политического давления со всех сторон.

«Да, нам нужен именно такой суд: независимый, не репрессивный, не входящий в подозрительные политические связи, и я уверен, что в ближайшее время у нас будет такой суд», - написал Рубинян.

Напомним, что содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ по Армении Андрей Ширцель и Киммо Кильюнен 31 января выступили с заявлением о ситуации вокруг Конституционного суда Армении. В заявлении отмечается, что до сих пор правительство и парламент Армении действовали в соответствии с правовыми процедурами по урегулированию ситуации.

«Более того, власти обратились в Венецианскую комиссию за мнением в связи с инициативой о добровольном досрочном уходе судей Конституционного суда на пенсию. Венецианская комиссия подчеркнула, что в соответствии с европейскими стандартами досрочный выход на пенсию должен основываться на полностью добровольном принципе, и этот принцип должен соблюдаться. Как содокладчики мы будем пристально следить за тем, чтобы власти Армении продолжали действовать таким образом, даже принимая во внимание тот факт, что цель этого механизма - «сохранение духа конституционных поправок 2015 года» является уместным», - говорится в заявлении.

В то же время содокладчики обеспокоены напряженностью между двумя государственными институтами - Конституционным судом и аппаратом премьер-министра.

«Сдержанность и баланс являются важными компонентами демократической системы. Это подразумевает, что все институциональные органы должны действовать в соответствии с принципом верховенства права и уважать его в своих действиях и выражениях, в том числе соблюдать принцип презумпции невиновности. Если они не будут действовать в контексте этих принципов, то вредят друг другу. Следовательно, мы обеспокоены тем, что эта напряженность, которая достигла беспрецедентного уровня, может нанести долгосрочный ущерб всей судебной системе», - отмечают содокладчики.

Содокладчики призывают стороны разрядить напряженность, чтобы не сорвать реформы, которые осуществляются и готовятся в стране.