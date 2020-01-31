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Министр юстиции Армении приветствует реакцию содокладчиков ПАСЕ по ситуации вокруг КС

Министр юстиции Армении приветствует реакцию содокладчиков ПАСЕ по ситуации вокруг КС

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян приветствует заявление содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ по Армении Андрея Ширцеля и Киммо Кильюнена о ситуации вокруг Конституционного суда. Как сообщает Арменпресс, министр юстиции Рустам Бадасян написал об этом на своей странице в Facebook:

«Я приветствую реакцию содокладчиков ПАСЕ и заверяю, что мы будем и впредь не поддаваться провокациям и придерживаться принципа верховенства закона при регулировании кризиса в КС».

Напомним, что содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ по Армении Андрей Ширцель и Киммо Кильюнен 31 января выступили с заявлением о ситуации вокруг Конституционного суда Армении. В заявлении отмечается, что до сих пор правительство и парламент Армении действовали в соответствии с правовыми процедурами по урегулированию ситуации.

«Более того, власти обратились в Венецианскую комиссию за мнением в связи с инициативой о добровольном досрочном уходе судей Конституционного суда на пенсию. Венецианская комиссия подчеркнула, что в соответствии с европейскими стандартами досрочный выход на пенсию должен основываться на полностью добровольном принципе, и этот принцип должен соблюдаться. Как содокладчики мы будем пристально следить за тем, чтобы власти Армении продолжали действовать таким образом, даже принимая во внимание тот факт, что цель этого механизма - «сохранение духа конституционных поправок 2015 года» является уместным», - говорится в заявлении.

В то же время содокладчики обеспокоены напряженностью между двумя государственными институтами - Конституционным судом и аппаратом премьер-министра.

«Сдержанность и баланс являются важными компонентами демократической системы. Это подразумевает, что все институциональные органы должны действовать в соответствии с принципом верховенства права и уважать его в своих действиях и выражениях, в том числе соблюдать принцип презумпции невиновности. Если они не будут действовать в контексте этих принципов, то вредят друг другу. Следовательно, мы обеспокоены тем, что эта напряженность, которая достигла беспрецедентного уровня, может нанести долгосрочный ущерб всей судебной системе», - отмечают содокладчики.

Содокладчики призывают стороны разрядить напряженность, чтобы не сорвать реформы, которые осуществляются и готовятся в стране.




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БелТА

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