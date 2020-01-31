Министр юстиции Армении приветствует реакцию содокладчиков ПАСЕ по ситуации вокруг КС

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян приветствует заявление содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ по Армении Андрея Ширцеля и Киммо Кильюнена о ситуации вокруг Конституционного суда. Как сообщает Арменпресс, министр юстиции Рустам Бадасян написал об этом на своей странице в Facebook:

«Я приветствую реакцию содокладчиков ПАСЕ и заверяю, что мы будем и впредь не поддаваться провокациям и придерживаться принципа верховенства закона при регулировании кризиса в КС».

Напомним, что содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ по Армении Андрей Ширцель и Киммо Кильюнен 31 января выступили с заявлением о ситуации вокруг Конституционного суда Армении. В заявлении отмечается, что до сих пор правительство и парламент Армении действовали в соответствии с правовыми процедурами по урегулированию ситуации.

«Более того, власти обратились в Венецианскую комиссию за мнением в связи с инициативой о добровольном досрочном уходе судей Конституционного суда на пенсию. Венецианская комиссия подчеркнула, что в соответствии с европейскими стандартами досрочный выход на пенсию должен основываться на полностью добровольном принципе, и этот принцип должен соблюдаться. Как содокладчики мы будем пристально следить за тем, чтобы власти Армении продолжали действовать таким образом, даже принимая во внимание тот факт, что цель этого механизма - «сохранение духа конституционных поправок 2015 года» является уместным», - говорится в заявлении.

В то же время содокладчики обеспокоены напряженностью между двумя государственными институтами - Конституционным судом и аппаратом премьер-министра.

«Сдержанность и баланс являются важными компонентами демократической системы. Это подразумевает, что все институциональные органы должны действовать в соответствии с принципом верховенства права и уважать его в своих действиях и выражениях, в том числе соблюдать принцип презумпции невиновности. Если они не будут действовать в контексте этих принципов, то вредят друг другу. Следовательно, мы обеспокоены тем, что эта напряженность, которая достигла беспрецедентного уровня, может нанести долгосрочный ущерб всей судебной системе», - отмечают содокладчики.

Содокладчики призывают стороны разрядить напряженность, чтобы не сорвать реформы, которые осуществляются и готовятся в стране.