Газета “Айастани Анрапетутюн”: “…чтобы представить мыслящий и чувствующий дух армянина”

Первым значимым результатом сотрудничества Комитаса и А. Чопаняна стал известный концерт армянской музыки в парижском зале “Salle des Agricultures”. Он состоялся 1 декабря 1906 года и имел исключительный успех. “Однако этому предшествовали масштабные подготовительные работы”, - отметила доктор искусствоведения, музыковед Анна Асатрян. “Концерт был органозован по инициативе Армянского союза и лично А. Чопаняна, что очень воодушевило Комитаса”.

“Эта грандиозная идея вечера так вдохновила меня, что не я могу выразить пером, мы сделаем что-то многогранное, чтобы представить мыслящий и чувствующий дух армянина”, - писал Комитас Чопаняну из Берлина в письме от 27 мая 1906 год. “Я это так задумал. Для того, чтобы хорошо понять музыку, перед тем, как провести концерт, надо сделать лекцию об армянской народной музыке в целом и, в частности, о формах мотивов, потом то же самое - показать народную музыку, превратив ее современными художественными методами в многоголосную. Идея начальной лекции состоит в том, чтобы быть подготовить к лучшему и легкому восприятию музыки”. Затем Комитас выразил желание, чтобы эту лекцию представил французский музыковед, член Международного музыкального общества, знаток средневековой музыки, “наш друг, любимый Пьер Обри”. Объединив вокруг себя армянских и французских певцов, Комитас составляет хор, в состав которого входят сестры Маргарит и Шушаник Бабаяны, студенты Парижской консерватории - его самый любимый воспитанник Арменак Шахмурадян и воспитанник М. Бабаяна - Погос Мугунян. В статье “Армянская музыка в Париже, опубликованной в последнем номере 1906 г. изданиия “Анаит” был представлен концерт, организованный 1 декабря в зале “Salle des Agricultures”, который “блестяще прошел при содействии великого музыканта Комитаса. Вардапет Комитас, чье имя знакомо читателям “Анаит”по просьбе Армянского союза составил программу вечера из записанных им фрагментов и возглавил хор”.

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