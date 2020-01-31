Начальник Генштаба ВС Армении посетил компанию UAVLAB по производству БПЛА

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Артак Давтян посетил компанию UAVLAB, которая является одним из лидеров отечественного производства БПЛА. Генерал-лейтенант Артак Давтян ознакомился с новинками компании и обсудил дальнейшие возможности сотрудничества.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Армения, основатель-директор компании Армен Варданян представил новые модели, которые еще нужно протестировать.

Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Армении также были представлены образцы сотрудничающей с ВС другой компании.

Давтян также выслушал предложения представителей компании и обсудил возможные направления сотрудничества.