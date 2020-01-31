Решение о мере пресечения в отношении Размика Абрамяна будет озвучено 1 февраля

Судья Кассационного уголовного суда Андраник Мнацаканян ушел в совещательную комнату для обсуждения иска прокуратуры против освобождения директора ЗАО «Республиканский институт репродуктивного здоровья, перинатологии, акушерства и гинекологии» Размика Абрамяна. Как сообщает Арменпресс, суд вынесет решение 1 февраля, в 12:00.

Размику Абрамяну предъявлено обвинение по п. 2 ч. 2 ст. 167 (незаконное разлучение ребенка с родителями или подмена ребенка) и ч. 3 ст. 200 (коммерческая взятка) УК Армении.