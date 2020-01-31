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ССС отклонила заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Армана Бабаджаняна

ССС отклонила заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Армана Бабаджаняна

Специальная следственная служба Армении отклонила заявление бывшего заместителя руководителя аппарата НС Арсена Бабаяна о возбуждении уголовного дела в отношении независимого депутата Армана Бабаджаняна ввиду отсутствия состава преступления. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе ССС.

Арсен Бабаян обратился открытым письмом к генеральному прокурору Армении, в котором указывалось, что в одной из записей Армана Бабаджаняна содержится состав преступления - необоснованное обвинение судьи в совершении особо тяжкого преступления.




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