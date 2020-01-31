Запланированное на 6 февраля внеочередное заседание НС Армении не состоится

Запланированное на 6 февраля внеочередное заседание Национального Собрания Армении не состоится. Как сообщает Арменпресс, решением председателя НС Арарата Мирзояна решение о проведении внеочередного заседания признано недействительным.

Спикер НС признал недействительным решение о созыве внеочередного заседания, а также предложил депутата, выступившим с инициативой созыва внеочередного заседания в течение трех рабочих дней привести представленные документы в соответствие с чч. 3, 4, 5 и п. 2 ч. 7 ст. 41 конституционного закона “Регламент НС”

Внеочередное заседание НС созывалось по следующей повестке дня: пакет законопроектов “О внесении дополнений и изменений в конституционный закон Республики Армения «Регламент НС»”, “О внесении дополнений и изменений в конституционный закон Республики Армения «О референдуме»”, “О внесении дополнений и изменений в конституционный закон Республики Армения «О Конституционном суде» (первое чтение, второе чтение)”.