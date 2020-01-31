Руководитель административного района Нубарашен Телман Тадевосян подал в отставку. Как сообщает Арменпресс, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Тадевосян подчеркнул, что по собственному заявлению уходит в отставку с 1 февраля. Он представил свою деятельность за год с небольшим на этом посту и поблагодарил мэра Еревана, аппарат мэрии, аппарат администрации района и всех жителей Нубарашена за доверие.