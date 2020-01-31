Левон Аронян сохранил свои позиции в десятке лучших шахматистов ФИДЕ

Левон Аронян сохранил свои позиции в десятке лучших шахматистов рейтинговой таблицы Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Как сообщает Арменпресс, ФИДЕ опубликовала рейтинговую таблицу за февраль, где лидер сборной Армении занимает 6-е место. Лидером таблицы является действующий чемпион мира Магнус Карлсен.

В число 100 лучших шахматистов входят также представители Армении Габриэль Саргсян (44-е место) и Грант Мелкумян (77-е место), а также впервые в этот рейтинг попал Карен Григорян (91-е место).