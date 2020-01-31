Премьер-министр Армении в Алма-Ате провел встречу с премьер-министром Молдовы

На полях проходящего в Алма-Ате заседания Евразийского межправительственного совета премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с премьер-министром Молдовы Ионом Кику.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи Никол Пашинян отметил:

“Уважаемый господин премьер-министр,

Очень рад с Вами лично познакомиться и хочу еще раз поздравить Вас с назначением на пост премьер-министра Молдовы. Конечно, между нашими странами очень хорошие политические отношения, наши страны имеют богатую историю культурных, гуманитарных связей, но, к сожалению, мы не можем похвастаться уровнем наших торгово-экономических отношений, и этому есть как объективные, так и субъективные причины. Но я думаю, что мы должны (и особенно в XXI веке - это решаемый вопрос) поднять уровень наших экономических отношений, товарооборота и, конечно, я готов работать над этим. Почему я особенно подчеркиваю вопрос торгово-экономических отношений? Потому что я уверен, что по другим вопросам у нас нет и не будет никаких проблем”.

Премьер-министр Молдовы в своей речи отметил:

“Благодарю Вас, господин премьер-министр, за поздравления и пожелания успехов. Мы действительно счастливые, потому что у нас такие хорошие отношения, между нашими странами и нашими народами, в культурной, гуманитарной и других областях. Конечно же, Вы правы, что у нас также есть большой потенциал для развития экономических связей, потому что и у вас определенные преимущества по определенным направлениям, и у нас, думаю, есть такие преимущества, часть из которых я изложил в своем выступлении [на заседании Евразийского межправительственного совета]. Молдова имеет режим свободной торговли с Европейским союзом, а учитывая предприимчивость представителей Армении, я думаю, что они могли бы очень хорошо использовать этот канал, эту возможность. Мы находимся на том же рынке, но мы ни в коем случае не являемся конкурентами, мы можем только хвалить армянский коньяк и другие продукты. У нас также очень хорошие отношения по линиям различных реформ, например, в области государственных финансов. Когда я работал во Всемирном банке, я очень много общался с представителями вашего министерства финансов, очень прогрессивные реформы были проведены. То есть мы можем по различным направлениям наши взаимоотношения ускорить и придать импульс.

И, конечно же, мы ждем Вас в Республике Молдова. Я разговаривал с Игорем Николаевичем Додоном перед приездом сюда, он просил передать Вам привет и сказать, что мы Вас ждем в Республике Молдова с визитом.

Думаю, что обязательно нужно возобновить работу межправительственной комиссии, которая является хорошей платформой для обсуждения вопросов и возможностей развития сотрудничества”.

Премьер-министры Армении и Молдовы обсудили широкий круг вопросов, связанных с развитием двусторонних экономических отношений.