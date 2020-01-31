Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 31-01-20

ЕРЕВАН, 31 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 31 января, курс доллара США сократился на 0.09 драмa и составил 478.60 драм. Курс евро вырос на 0.33 драмa и составил 527.80 драм. Курс российского рубля сократился на 0.05 драмa и составил 7.56 драм. Курс британского фунта вырос на 4.72 драмa и составил 627.78 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 69.31 драмa и составила 24285.08 драм. Цена серебра выросла на 3.87 драмa и составила 272.74 драм. Цена платины сократилась на 156.73 драмa и составила 14987.27 драм.