Азиатские индексы - 31-01-20

ТОКИО, 31 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 31 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.99% и составил 23205.18 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.58% и составил 1684.44 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 2976.53 пункта, а HANG SENG снизился на 0.52% и составил 26312.63 пункта.