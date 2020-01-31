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Россия с 1 февраля приостановит авиасообщение с Китаем

Россия с 1 февраля приостановит авиасообщение с Китаем

Россия с 1 февраля приостанавливает авиасообщение с Китаем из-за эпидемии коронавируса, новый режим будет действовать с 00:00 в ночь на субботу, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением новой инфекции.

По словам Голиковой, между РФ и КНР будут закрыты почти все воздушные маршруты, кроме регулярных рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярных рейсов Китайских авиалиний в столичный аэропорт "Шереметьево", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Вице-премьер РФ также заявила, что власти не собираются закрывать почтовые и грузовые перевозки с Китаем.

 

 




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БелТА

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