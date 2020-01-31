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В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский". Как передает Арменпресс, об этом сообщило управление МЧС по городу.

ЧП произошло во время демонтажа, под завалами могут находиться рабочие.

Площадь обрушения пока неизвестна.




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БелТА

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