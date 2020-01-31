В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский". Как передает Арменпресс, об этом сообщило управление МЧС по городу.

ЧП произошло во время демонтажа, под завалами могут находиться рабочие.

Площадь обрушения пока неизвестна.