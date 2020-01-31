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В Ачапняке не будет нового рудника: мэр Еревана отклонил заявку

В Ачапняке не будет нового рудника: мэр Еревана отклонил заявку

Мэр Еревана Айк марутян отклонил заявку об эксплуатации нового месторождения туфа и базальта в административном районе Ачапняк. Как сообщает Арменпресс, об этом Марутян написал на своей странице в Facebook.

«На основании результатов общественных слушаний и заключения Департамента охраны окружающей среды мэрии, я решил отклонить заявку на эксплуатацию нового рудника туфа и базальта в Ачапняке. Ереван должен снова стать зеленой и экологически безопасной средой», - написал мэр Еревана.

20 января ООО «Централ Эстейт» подало заявку на предварительную оценку разработки нового рудника в административном районе Ачапняк.




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БелТА

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