В России выявили двух первых больных коронавирусом

В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.

По ее словам, заболевшие - граждане Китая.

Еще накануне вечером сообщалось, что в России пока никто не заразился коронавирусом, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Голикова добавила, что Россия из-за коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы с РФ и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй. Все граждане РФ, находящиеся на острове Хайнань , будут возвращены на родину до 4 февраля.