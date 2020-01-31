Армения временно приостановила безвизовый режим с Китаем

Для граждан Китайской Народной Республики безвизовый режим при въезде в Республику Армения приостановлен с 1 февраля по 31 марта из-за ситуации, связанной с коронавирусом. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

«Дорогие соотечественники, учитывая эпидемию в связи с коронавирусом, с 1 февраля по 31 марта безвизовый режим для граждан Китайской Народной Республики приостановлен», - написал Авинян.

Тигран Авинян является председателем межведомственной комиссии, созданной по решению премьер-министра Республики Армения. Комиссия созвала свое первое заседание для обсуждения ситуации, вызванной коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в связи со вспышкой коронавируса в Китае 30 января объявила чрезвычайную международную ситуацию.