ЕС объявил о запуске программы исследований коронавируса на €10 млн

Евросоюз объявил о выделении экстренного "финансирования в €10 млн в рамках европейской программы "Горизонт-2020" для исследования коронавируса" и методов противодействия его распространению. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

"Европейский союз объявил о выделении финансирования в €10 млн в рамках европейской инновационной программы "Горизонт-2020" для исследования коронавируса. Принимаются на рассмотрение [на финансирование] научные проекты, которые могут расширить наши знания о коронавирусе, которые позволят улучшить лечение вызванного им заболевания и поддержать государственные власти в их действиях по борьбе с распространением эпидемии. Проекты принимаются до 12 февраля", - заявила она.