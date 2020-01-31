Состоялось судебное заседание по делу племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян провел слушание по делу Айка Саргсяна, племянника третьего президента Армении Сержа Саргсяна. Как сообщает Арменпресс, в ходе судебного заседания был изучен пистолет марки «П226», который рассматривается как вещественное доказательство по делу.

Прокурор представил пистолет, которым Айк Саргсян нанес телесные повреждения пострадавшему. Защита отказалась изучать оружие.

Следующее судебное заседание состоится 20 февраля в 15.00.

Айку Саркисяну предъявлено обвинение в попытке убийства, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Он был арестован 11 июля, а 10 сентября был освобожден под залог в 50 миллионов долларов.