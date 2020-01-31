Свободные передвижения, сокращение сроков таможенных процессов: Тигран Саркисян о деятельности ЕЭК

Евразийская экономическая комиссия за последние 4 года проделала значительную работу в различных сферах, обеспечив благоприятные условия для граждан и для бизнеса на территории ЕАЭС. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании Евразийского межправительственного совета заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

“Мы обеспечили существенный прогресс в обеспечении улучшения благоприятных условий для граждан ЕАЭС: свободное передвижение, социальная гарантия, пенсионное обеспечение, признание дипломов. Для улучшения условий деятельности бизнес-сектора были приняты законодательные таможенные предложения, благодаря которым сроки таможенных процессов сократились в несколько раз. В ряде сфер действуют единые правила рынка. Для 85% производства различных товаров приняты технические регламенты. Задействован единый рынок лекарственных средств и медицинских изделий”, - отметил Тигран Саркисян.

Он сообщил, что приняты все необходимые документы по запуску в 2025 году общего рынка в ряде сфер. На институциональную основу поставлен процесс борьбы с барьерами на пространстве ЕАЭС. Уже снят 51 запрет, кроме того, с законодательными органами стран-членов ЕАЭС ведется активная работа по гармонизации процесса предотвращения возникновения барьеров.

За последние 4 года товарооборот внутри евразийского пространства вырос на 32%. Евразийская экономическая комиссия проделала значительную работу по цифровой повестке дня. Обсуждено 80 предложений и в цифровой сфере уже задействовано 5 программ.

Тигран Саркисян подчеркнул, что за эти годы заметно повысился авторитет ЕАЭС.

“С нами работают и хотят работать несколько десятков стран и союзов. За этот период заметно расширилась зона свободной торговли”, - сказал он.

Тигран Саркисян выразил благодарность членам комиссии и коллегии за эффективную работу и пожелал успехов новому составу.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян 31 января покинет свой пост, он возглавит Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития. Об этом в ответ на запрос Арменпресс сообщили в пресс-службе ЕЭК. “Таким образом, Тигран Саркисян сохранит статус международного чиновника высокого уровня. Цель фонда - содействие процессам оцифровки экономик стран-членов Евразийского экономического союза и Республики Таджикистан. Эти страны являются членами Евразийского банка развития, который призван способствовать их экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между ними”, - сообщили в пресс-службе ЕЭК.