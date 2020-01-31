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43 детям с симптомом карликовости гипофиза будут предоставлены гормоны роста

43 детям с симптомом карликовости гипофиза будут предоставлены гормоны роста

В Армении 43 детям с симптомами карликовой болезни гипофиза будут предоставлены  гормоны роста. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, представляя программы и планы на 2020 год.

“43 детям с симптомами карликовой болезни гипофиза, зарегистрированным в Армении, с 2020 года, в необходимом количестве будет беспрепятственно предоставляться препарат гормон роста с соответствующей ручкой-шприцем”, - сказал министр.




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БелТА

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