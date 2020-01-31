В Армении пройдут бесплатные исследования молочной железы на мобильном маммографе

Армения с целью проведения скрининговых исследований приобрела мобильное устройство маммографии, которое будет в Армении уже в ближайшее время. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“Первая остановка будет в Лорийской области, будут проведены бесплатные исследования молочной железы”, - сказал Торосян.

С целью улучшения услуг первичной охраны здоровья в областях были приобретены 620 наборов, оснащенных предметами первой медицинской помощи, распределение которых действующим в сельской местности медико-акушерским пунктам уже началось.