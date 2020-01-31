Первая встреча Пашиняна и Мишустина началась с совместного селфи

В Алматы состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Как сообщает «Арменпресс», это первая встреча после назначения Мишустина на пост премьер-министра России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Мишустина с назначением на пост главы правительства России. “Между нашими правительствами и странами всегда были и будут хорошие и теплые отношения, но я думаю, что всегда есть возможность поднять эти отношения на новый уровень. В сотрудничестве с Вами мы сможем это сделать. Отношения между нашими государствами развиваются очень хорошо, как и предусмотрено. Объем товарооборота в 2019 году приблизился к двум миллиардам, что является довольно хорошим показателем. Эта динамика сохранится и в будущем”, - сказал премьер-министр Армении.

Он выразил надежду, что в ближайшем будущем состоится также и встреча в Ереване, поскольку в этом году одно из заседаний Евразийского межправительственного совета пройдет в столице Армении.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что с теплотой вспоминает свой последний визит в Армению для участия во Всемирном форуме информационных технологий - WCIT, который был блестяще организован. Армения и Россия связаны очень тесными союзническими узами. Россия - главный торговый партнер Армении, новое правительство РФ настроено на конструктивное партнерство”, - подчеркнул Михаил Мишустин.

Премьер-министры обеих стран принимают участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Казахстане.