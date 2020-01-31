Шведские депутаты выдвинули кандидатуру Греты Тунберг на Нобелевскую премию мира 2020 года

17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг и основанное ею климатическое движение "Пятницы ради будущего" вновь выдвинута на Нобелевскую премию мира. Соответствующее письмо с предложением в норвежский Нобелевский комитет направили депутаты Левой партии Хокан Свеннелинг и Йенс Хольм. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство ТТ.

Работа, которую проделали Тунберг и ее движение, в значительной степени способствовала обсуждению проблемы климата на самом высоком политическом уровне, и без них этот вопрос не был бы столь же актуальным на повестке дня, утверждают оба парламентария.

"Грета Тунберг и "Пятницы ради будущего" с помощью минимальных ресурсов создали глобальное движение", - поясняет Хольм.