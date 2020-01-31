Премьер-министр РА в Алматы принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета

Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Республику Казахстан.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, премьер-министр в Алматы принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета. После официальной церемонии фотографирования состоялось заседание Межправительственного совета в узком, затем в расширенном составе, в котором приняли участие премьер-министры Армении, России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана. В качестве представителя государства-наблюдателя в ЕАЭС в расширенном составе принял участие и премьер-министр Молдовы Йон Кику.

В своей речи премьер-министр Пашинян, в частности, отметил.

“Уважаемые главы правительств!

Уважаемые члены делегаций!

Прежде всего хочу поблагодарить премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина за успешное проведение сегодняшней встречи, создание всех условий, а также за традиционное гостеприимство.

Хочу также приветствовать председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина и премьер-министра Молдовы Йона Кику, которые впервые участвуют в заседании нашего совета. Желаю Вам успехов и хотел бы заверить, что мы готовы к активному и эффективному сотрудничеству.

Дорогие друзья,

Это наша первая в этом году встреча под председательством белорусской стороны. Мы поддерживаем приоритетные направления интеграции, зафиксированные в рамках председательства Беларуси. В связи с этим хотел бы подчеркнуть необходимость устранения еще существующих барьеров и ограничений, которые мешают формированию общего экономического пространства.

Также необходимо активизировать усилия, направленные на создание общих энергетических и транспортных рынков ЕАЭС на основе недискриминационных подходов в сфере ценообразования, тарифов и доступа к услугам. Повышение эффективности органов союза и развитие транспортных и логистических инфраструктур - еще одно направление, которое должно быть в центре нашего внимания. О вопросах повестки сегодняшнего заседания хотел бы отметить следующее, сегодня был обсужден ход работ по устранению препятствий в рамках деятельности внутреннего рынка. По части этих препятствий мы сегодня приняли решения. Тем не менее, как я уже неоднократно отмечал, мы считаем, что необходимо объединить совместные усилия, направленные на устранение существующих препятствий и создание условий, исключающих их повторение и в дальнейшем. Что касается “Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года”, я хотел бы отметить, что мы придаем особую важность окончательному согласованию этого документа на основе утвержденных форм сотрудничества, закрепленных договором о ЕАЭС. Как известно, Республика Армения традиционно активно участвует и содействует процессу создания и реализации цифровой повестки ЕАЭС. Мы думаем, что формирование экосистемы цифровых транспортных коридоров позволит сократить расстояние между потребителем товаров и услуг, производителем и продавцом. Это существенно снизит время поиска оптимальных способов и методов доставки, а также транспортировки товаров, сделав рынок в этом плане более совершенным.

Уважаемые участники заседания!

Поскольку 1 февраля истекает срок полномочий председателя комиссии, в конце своего выступления хочу еще раз поблагодарить Тиграна Саркисяна, а также и комиссию за проделанную работу и пожелать успехов в дальнейшей деятельности.

Хочу также новой комиссии пожелать плодотворной работы под руководством Михаила Мясниковича, а также Республике Беларусь, которая в этом году будет председательствовать в органах ЕАЭС.

И в конце хочу выразить готовность Армении в этом году принять у себя одно из заседаний Евразийского межправительственного совета. И со своей стороны хочу заверить, что мы сделаем все, чтобы заседание прошло на самом высоком уровне.

Благодарю за внимание”.

В ходе заседания премьер-министры обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего повышения функциональности ЕАЭС, совершенствования договорно-правовой базы организации. В частности, были затронуты вопросы устранения барьеров на рынке ЕАЭС, интеграции национальных информационных систем, сотрудничества в сфере таможенного регулирования и формирования общих рынков союза. Обсуждался также и ряд инициатив по расширению использования национальных валют на евразийском пространстве и улучшению оборонных мер с учетом международного опыта.