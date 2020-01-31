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Выборы ректора ЕГУ состоятся 23 марта

Выборы ректора ЕГУ состоятся 23 марта

В Ереванском государственном университете 31 января состоялось заседание Совета попечителей.

Как сообщает «Арменпресс», в повестке дня было изменение регламента выборов ректора ЕГУ.

Определено, что выборы ректора ЕГУ пройдут 23 марта.




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БелТА

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