Выборы ректора ЕГУ состоятся 23 марта
В Ереванском государственном университете 31 января состоялось заседание Совета попечителей.
Как сообщает «Арменпресс», в повестке дня было изменение регламента выборов ректора ЕГУ.
Определено, что выборы ректора ЕГУ пройдут 23 марта.
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