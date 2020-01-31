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Зеленский: Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности

Зеленский: Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности

Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом он заявил, выступая в пятницу на совместной пресс-конференции после переговоров с американским госсекретарем Макйлом Помпео.

Он отметил, что США были, есть и будут ключевым союзником в защите суверенитета Украины.

Зеленский высказался за более активно вовлечение США в мирное урегулирования конфликта на востоке страны.  "[Мы] благодарны за вашу личную твердую позицию по войне на Донбассе и незаконной аннексии Крыма", - заявил Зеленский, обращаясь к Помпео,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процессы мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма", - добавил украинский президент.

Он добавил, что ситуация с импичментом Трампа не ухудшила отношения Украины и США.

 

 




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БелТА

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