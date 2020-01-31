Дано распоряжение о запрете реализации биодобавок “Пеноксал® Forte” и “Pen BG”

Инспекторы Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении в рамках контроля на рынке биологически активных добавок провели наблюдения за активными биологически активными добавками “Пеноксал® Forte” и “Pen BG”, импортируемыми ООО “Мед Альянс” и “Мед-Прогресс”. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов.

В ходе мониторинга выяснилось, что “Пеноксал Forte” и “Pen BG” не подвергались оценке соответствия, а также что информация о таких продуктах отсутствует в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации на территории Евразийского экономического союза. Однако, “Пеноксал Forte” и “Pen BG” продались в Армении в качестве биологически активных добавок.

Компаниям ООО “Мед Альянс” и “Мед-Прогресс” даны распоряжения о запрете реализации этой продукции, ее отзыве с рынка, уничтожении или утилизации.

В ходе контроля выяснилось также, что “Пеноксал Forte” реализуется также ООО “Фолио Трейд”.

С целью обеспечения прослеживаемости этой организации также было выдано распоряжение о запрете реализации “Пеноксал Forte”, ее отзыве с рынка, уничтожении или утилизации.

Установлен срок выполнения распоряжения.