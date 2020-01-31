Время в Ереване: 11:07:36,   31 Январь

В Италии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

В Италии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Совет министров Италии ввел чрезвычайное положение после обнаружения в стране двух случаев коронавируса у туристов из Китая, сообщает правительственный дворец Киджи.

Как отмечается, действие режима ЧП продлится шесть месяцев,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В четверг вечером на специальной пресс-конференции Конте сообщил о том, что у двух госпитализированных в Риме китайских туристов было обнаружено заражение новым типом коронавируса. В этой связи глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца подписал распоряжение о прекращении авиационного сообщения с Китаем. Конте подчеркнул, что Италия первой из стран ЕС приняла такое решение в связи с распространением нового коронавируса.

 

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации