В Италии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Совет министров Италии ввел чрезвычайное положение после обнаружения в стране двух случаев коронавируса у туристов из Китая, сообщает правительственный дворец Киджи.

Как отмечается, действие режима ЧП продлится шесть месяцев,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В четверг вечером на специальной пресс-конференции Конте сообщил о том, что у двух госпитализированных в Риме китайских туристов было обнаружено заражение новым типом коронавируса. В этой связи глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца подписал распоряжение о прекращении авиационного сообщения с Китаем. Конте подчеркнул, что Италия первой из стран ЕС приняла такое решение в связи с распространением нового коронавируса.