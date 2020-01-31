Канада, Россия, Польша:  кукольный театр в 2020 году выступит с гастролями в разных странах

Театральная труппа Государственного кукольного театра им. Ованеса Туманяна в 2020 году выступит с гастролями в разных странах, представляя постановки для детей и взрослых.

Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами 31 января сказал художественный руководитель и директор театра Рубен Бабаян.

“В апреле в Кракове мы сыграем прекрасное представление Зары Антонян “Окрыленная”, в Канаде мы выступим с детским спектаклем “Дюймовочка”, в Москве мы покажем “Кристофер”, в России представим также и “Сказку, оторванную от облака”. Самое главное, что во всех этих работах в основном заняты молодые актеры”, - отметил Бабаян.

Говоря о премьерах, художественный руководитель театра сказал, что 11 февраля на сцену выйдет драматический спектакль по роману Орхана Памука “У меня красное имя”, режиссером которого является актриса и режиссер театра Татевик Мелконян.

“Интересен и спектакль “Соло для часов”, поставленный на основе произведения польского драматурга Заградника, который мы будем играть в кукольном театре, Государственном театре и в Общенациональном театре. В постановке заняты актеры из разных театров. Это будет своеобразный спектакль с участием молодых и взрослых актеров, и мы хотим дать возможность нашей молодежи выступить с блестящими актерами. Надеюсь, что в дальнейшем мы выступим в Ванадзоре и в Гюмри”, - сообщил Бабаян.

По его словам, они поставят “Красную шапочку”, “Три сестры”, вероятно и “Щелкунчик”. Мы ведем переговоры с замечательным художником Дарон Мурадяном. У него необычайное театральное воображение. Думаю, мы поставим и вторую часть спектакля “Медвежонок Винни Пух”. Молодой актер и режиссер Раффи Мелконян выступит с моноспектаклем. Он представит интерактивный спектакль “Крокодил”, - заключил Рубен Бабаян.