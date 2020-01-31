Губернатор Арарата и глава Инспекционного органа обсудили с фермерами вопрос скотобоен

В областной администрации Арарата для фермеров была организована встреча с губернатором Араратской области Гариком Саркисяном, руководителем Инспекционного органа по безопасности продуктов питания Георгием Аветисяном и его советником Артуром Шатворяном.

Как сообщает «Арменпресс», фермеров больше всего волнует вопрос скотобоен. Бойни с 15 января этого года должны были стать обязательным условием, однако после акций фермеров и торговцев мясом начался новый этап обсуждений.

В частности, 22 января этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян во время вопросов-ответов НС-правительство, коснувшись решения правительства о забое скота на скотобойнях, заявил, что он провел совещание по этой теме и дал конкретное поручение. Согласно этому до 6 февраля текущего года правительство рассмотрит вопрос субсидирующих кредитов и внесет в лизинговые программы такие регулирования, чтобы для строительства скотобоен и приобретения необходимой транспортной техники были созданы наилучшие условия.

Кроме того, правительство совместно с областными администрациями и Инспекцией по безопасности продуктов питания сформирует карту предпочтительных скотобоен, и целенаправленно будут профинансированы те проекты, которые решат проблему распространенности и доступности. Никол Пашинян также отметил, что решение будет принято лишь в одном случае. Если оно приемлемо для наших соотечественников, они вместе доработают его, и этот процесс доведут до конца.

Во время обсуждения в областной администрации фермерам еще раз напомнили об этом решении.

В их рядах были люди, которые хотели бы построить скотобойни, они поинтересовались, какую процедуру нужно пройти для этого, что было обстоятельно представлено.

Их также интересовал процесс получения документа 5-ой формы.

Георгий Аветисян сообщил, что если у них есть желание строить бойню, то они должны открыть счет, чтобы получить 5-ю форму и построить свою скотобойню, за что никаких дополнительных выплат не производится. Были и предложения по этим вопросам, и Георгий Аветисян ответил, что они готовы обсудить и эти предложения.

До встречи с фермерами Артур Шатворян, сотрудники Инспекционного органа, заместитель губернатора Араратской области Артавазд Назаретян и начальник управления сельского хозяйства и охраны природы областной администрации Айказ Тертерян посетили бойню “Золотой топор” в Масисе. Директор скотобойни Армонд Ахвердян представил им, в каких условиях они проводят забой скота.

Директор скотобойни Армонд Ахвердян представил им, в каких условиях они проводят резню.