Нужно активизировать усилия по созданию общих энергетических и транспортных рынков ЕАЭС: Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подчеркнул необходимость устранения препятствий и ограничений, существующих в ЕАЭС. Как передает «Арменпресс», об этом Никол Пашинян сказал в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы.

“Это наша первая встреча под председательством белорусской стороны в этом году. Мы поддерживаем приоритетные направления интеграции, зафиксированные в рамках председательства Беларуси. В связи с этим хотел бы подчеркнуть необходимость устранения еще существующих барьеров и ограничений, которые мешают формированию общего экономического пространства. Также необходимо активизировать усилия, направленные на создание общих энергетических и транспортных рынков ЕАЭС на основе недискриминационных подходов в сфере ценообразования, тарифов и доступа к услугам. Повышение эффективности органов союза и развитие транспортных и логистических инфраструктур - еще одно направление, которое должно быть в центре нашего внимания”, - сказал Пашинян.

Он добавил, что в очередной раз был обсужден ход работ по устранению препятствий в рамках деятельности внутреннего рынка. По части этих препятствий мы сегодня приняли решения. Тем не менее, как я уже неоднократно отмечал, мы считаем, что необходимо объединить совместные усилия, направленные на устранение существующих препятствий и создание условий, исключающих их повторение и в дальнейшем. Что касается “Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года”, я хотел бы отметить, что мы придаем особую важность окончательному согласованию этого документа на основе утвержденных форм сотрудничества, закрепленных договором о ЕАЭС”, - сказал премьер-министр Армении.

Никол Пашинян отметил, что Республика Армения традиционно активно участвует и содействует процессу создания и реализации цифровой повестки ЕАЭС. Премьер-министр выразил мнение, что формирование экосистемы цифровых транспортных коридоров позволит сократить расстояние между потребителем товаров и услуг, производителем и продавцом. “Это существенно снизит время поиска оптимальных способов и методов доставки, а также транспортировки товаров, сделав рынок в этом плане более совершенным”, - сказал Пашинян.