Батоян подвела итоги работ по расширению дневных услуг для детей

Министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян подвела промежуточные итоги работ по расширению дневных и профилактических услуг детям.

Как передает «Арменпресс», министр написала на своей странице в Facebook:

“Если в течение 2019 года посредством услуг, оказываемых Министерством труда и социальных вопросов Армении, около 530 детям были предоставлены необходимые услуги, то по уже подведенных итогам число детей-бенефициаров достигло 2 945, что больше около 5 раз.

Существенно расширилась и география услуг. Если в 2019 году услуги предоставлялись только в четырех областях, то в настоящее время услуги доступны в более чем одной общине всех областей.

Изменилось также и содержание услуг. В настоящее время услуги включают и мобильные услуги, которые позволяют вывозить детей из сельских общин, а также и службу социального помощника, при помощи которого ребенку может быть оказана помощь в нужном ему месте. Это особенно важно для оказания помощи детям с инвалидностью, например, в школе.

Существенно расширена и изменена программа по предотвращению попадания детей в учреждения, которая ранее называлась разгрузкой. В частности, ранее программа предоставлялась около 110 бенефициарам, в настоящее время число детей-бенефициаров составляет 560, в пять раз больше”.

Ранее эта программа действовала только в Лорийской и Ширакской областях. В настоящее время она осуществляется во всех областях и включает также и переподготовку сотрудников учреждений здравоохранения и неонатальных отделений.

“Все это было сделано без дополнительных средств из госбюджета, в рамках имеющихся”, - написала Батоян.