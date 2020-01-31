В Великобритании диагностировали первые два случая заболевания коронавирусом

Британские медики зафиксировали первые два случая заболевания новым типом коронавируса, сообщило в пятницу министерство здравоохранения Соединенного Королевства.

"Мы можем подтвердить, что анализы двух пациентов в Англии - членов одной семьи - дали положительные результаты на коронавирус", - говорится в заявлении ведомства. Согласно заявлению, заболевшие получают специальное лечение, а Минздрав в свою очередь активно пытается определить, с кем успели контактировать зараженные, с целью не допустить дальнейшего распространения заболевания,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.