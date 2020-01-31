В Армении обсудили целесообразность временного приостановления безвизового режима с Китаем

Под руководством вице-премьера Тиграна Авиняна 31 января состоялось заседание межведомственной комиссии, координирующей работы по предотвращению распространения коронавируса в Республике Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе вице-премьера Армении Тиграна Авиняна.

Тигран Авинян обратился к присутствующим: “Мы собрались, чтобы обсудить обусловленную коронавирусом эпидемиологическую ситуацию в мире, а также обсудить те мероприятия, которые необходимо осуществить в Республике Армения и за ее пределами. Хочу сообщить, что число зараженных коронавирусом людей достигло примерно 10 000 человек, которые в основном находятся в китайском городе Ухань. Уже зафиксированы случаи и в США, Канаде, в странах Евросоюза и на Ближнем Востоке.

Предлагаю министру здравоохранения представить ситуацию на данный момент, те мероприятия, которые были проведены до сих пор. После замминистра ИД попрошу представить информацию о гражданах Армении, желающих вернуться в Республику Армения, и были ли предприняты какие-либо действия в этом направлении”.

Министр здравоохранения Арсен Торосян представил мероприятия, осуществляемые с целью предотвращения распространения коронавируса, а также необходимые контрольные механизмы в отношении прибывающих в страну граждан. Арсен Торосян отметил, что совместно с МИД Армении ведутся интенсивные работы по приобретению лабораторных тестов, необходимых для диагностики коронавируса.

Заместитель министра иностранных дел Авет Адонц отметил, что посольство Армении в Китае находится на постоянной связи с около 600 нашими гражданами и осуществляет необходимые действия. Он также добавил, что со странами-партнерами обсуждаются возможности добровольной эвакуации граждан Армении, проживающих в провинции Хубей.

В ходе заседания была обсуждена целесообразность временного приостановления безвизового режима с Китаем.

В заключение вице-премьер руководителям соответствующих ведомств дал необходимые поручения.