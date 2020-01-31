Всемирный фонд дикой природы объявил 2020-й годом журавля

Всемирный фонд дикой природы (WWF) совместно с заповедниками и общественными организациями объявил о старте Всемирного года журавля, в 2020 году экологи реализуют ряд проектов, направленных на сохранение местообитаний и изучение этих редких птиц.

В акции принимает участие WWF России, Китая, Монголии, международный Журавлиный фонд (группа ученых, которые изучают журавлей по всему миру), 24 заповедника и национальных парка, 22 общественных организации Амурского экорегиона и шесть дружин охраны природы,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

WWF организовал кампанию по защите журавлей, так-как считает, что численность этих птиц уменьшается.