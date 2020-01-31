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Процесс выплаты пенсий за февраль начнется с 3 февраля

Процесс выплаты пенсий за февраль начнется с 3 февраля

Процесс выплаты пенсий за февраль 2020 года начнется с 3 февраля.

 Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Служба социального обеспечения.




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БелТА

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