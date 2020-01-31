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Письмо Наири Унаняна Николу Пашиняну направлено в СНБ

Письмо Наири Унаняна Николу Пашиняну направлено в СНБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян письмо Наири Унаняна, приговоренного к пожизненному заключению по делу 27 октября направил генеральному прокурору РА. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры РА, письмо Наири Унаняна премьер-министру получено и направлено в Службу национальной безопасности РА с целью внести его в расследование возобновленного по отделенной части дела 27 октября.

Наири Унанян, приговоренный к пожизненному заключению по делу 27 октября, направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну. В прессе распространилась информация о том, что Унанян выразил готовность принять участие в расследовании дела 27 октября по отделенной части, по которой принято решение о возобновлении расследования.




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