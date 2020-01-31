Показатель экономической активности в Армении в 2019 году вырос на 7,8%

Показатель экономической активности в январе - декабре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 7,8%. Как передает «Арменпресс», об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом Армении.

В частности, в январе - декабре 2019 года объем промышленной продукции вырос на 9%, объем валовой сельхозпродукции снизился на 4,2%, объем строительства вырос на 4,6%, а оборот торговли - на 8,9%. Объем услуг в январе - декабре 2019 года увеличился на 15%.

Индекс потребительских цен в прошлом году вырос на 1,4%, а индекс цен на промышленную продукцию - на 0,5%.

Производство электроэнергии в январе - декабре 2019 года сократилось на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Среднемесячная номинальная зарплата в Армении в январе - декабре 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 5,8%, составив 182 тыс. 750 драмов. При этом среднемесячная зарплата в государственном звене увеличилась на 8,4%, а в негосударственном на на 3,8%.

Объем внешнеторгового оборота вырос на 10,4%. При этом экспорт вырос на 9,4%, а импорт на 10,8%.

Курс драма к доллару США в январе - декабре 2019 года составил 480. 45.